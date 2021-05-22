لقطات من تتويج بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي وللمرة الـ31 في تاريخه، وذلك بعد نهاية مباراته ضد فريق أوجسبورج بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من “البوندزليجا”.

بايرن ميونخ بطلًا لـ الدوري الألماني بفارق 13 نقطة:

ونجح البايرن في الفوز على أوجسبورج وإنهاء الدوري الألماني برصيد 78 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نادي لايبزيج الذي أنهى “البوندزليجا” محتلًّا المركز الثاني.

ونشر الحساب الرسمي لـ البايرن عبر “تويتر” لقطات من تتويج الفريق الكروي الأول بلقب الدوري الألماني، كما شارك في حفل التتويج اللاعب النمساوي دافيد ألابا الذي سيرحل عن البايرن بعد نهاية الموسم الحالي، تمهيدًا لـ الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان كل من سيرجي جنابري وكينجسلي كومان وجوشوا كيميتش والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي واللاعب جيفري لاعب أوجسبورج بالخطأ في مرماه، سجلوا خماسية بايرن ميونخ في شباك أوجسبورج، بينما سجل لـ أوجسبورج كل من أندريه هان وفلوريات نايديرليشينر.

المتأهلون لدوري الأبطال والدوري الأوروبي من البوندزليجا:

وضمن كل من البايرن ولايبزيج وبوروسيا دورتموند وفريق فولفسبورج التأهل لـ دوري أبطال أوروبا في موسم 2021/ 2022، بينما تأهل كل من إينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

يذكر أن المدرب الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، يستعد لمغادرة الفريق البافاري بعد نهاية الموسم الحالي.

شارك الخبر







شارك الخبر