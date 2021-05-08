ليل يقترب من انتزاع الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

أصبح فريق ليل قريبًا من انتزاع لقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نادي لانس بثلاثية دون رد أمس الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر البطولة.

ليل متفوق على باريس سان جيرمان بـ الدوري الفرنسي

ومع تبقي جولتين على نهاية بطولة الدوري الممتاز في فرنسا، يحتل نادي ليل الصدارة برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني.

ولعب فريق ليل ضد نادي لانس على ملعب ” بوليرت ديليليس” حيث سجل ثلاثية فريق الشمال الفرنسي كل من المهاجم التركي بوراك يلماز هدفين واللاعب جوناثان دايفيد هدفًا.

وتُقام حاليًا مباراة بوردو ضد نادي نانت ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي، بينما يلعب اليوم السبت أيضًا فريق ليون ضد لوريان.

مباريات الأحد في Ligue A

وتُختتم مباريات الجولة الـ36 من Ligue A غدًا الأحد بسبع مباريات، حيث يلعب مارسيليا مع سانت إيتيان ونيس مع ستاد بريست، وستراسبورج مع فريق مونبيليه، وميتز مع نادي نيم أوليمبيك، وسيلعب أنجيه مع نادي ديجون وستاد ريمس مع فريق موناكو وفريق رين مع نادي باريس سان جيرمان.

يذكر أن فريق ليل لعب 36 مباراة في Ligue A حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 3 لقاءات، كما سجل نادي ليل 62 هدفًا، وسكنت شباكه 22 هدفًا.

وكان باريس سان جيرمان هو من تُوج بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2019/2020.

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