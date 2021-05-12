ماجواير يدعم مانشستر يونايتد ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

تأكدت جاهزية المدافع هاري ماجواير لمباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ماجواير يدعم مانشستر يونايتد:

وكان هاري ماجواير قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وغاب عن مواجهة الشياطين الحمر وليستر سيتي اليوم.

وقال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: “لقد خضع ماجواير للفحوصات.. النبأ السار بالنسبة لنا، أنه لا يوجد كسر لدى هاري ماجواير”.

وتابع سولشاير تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لديه تلف في الأربطة، لكن نأمل أن نستعيده مرة أخرى هذا الموسم، وأن يكون جاهزًا لخوض النهائي”.

ومن المقرر أن يلعب الشياطين الحمر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم 26 مايو الجاري، على ملعب “إنيرجا جدانسك” في بولندا.

يونايتد يخسر ويهدي مانشستر سيتي اللقب رسميًّا:

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًّا، مساء الثلاثاء، للمرة السابعة في تاريخه سواء بالنظام القديم أو الحديث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحاء تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعثر فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وخسارته ضد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليج.

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