ماليزيا تقرر فرض الإغلاق العام لمواجهة كورونا

المواطن - متابعة

قرّرت السلطات الماليزية، اليوم الاثنين، فرض إغلاق عام في البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 444 ألفاً و484 إصابة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت “العربية”، في نبأ عاجل عبر حسابها على موقع تويتر: “ماليزيا تقرر فرض إغلاق عام مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا”.

كورونا في ماليزيا

وسجلت وزارة الصحة الماليزية، 3 آلاف و807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

إجمالي حالات الإصابة

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات المسجلة في ماليزيا ارتفع إلى 444 ألفاً و484 إصابة، من بينها 37 ألفاً و60 حالة نشطة، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1700 حالة. وفقا لصحيفة (مالاي ميل) الماليزية على موقعها الإلكتروني.

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