مباراة الزمالك والإسماعيلي تتسبب في معاقبة كارتيرون

المواطن - مروة نبيل

تنتظر العقوبات مدرب القلعة البيضاء، الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي بالأمس.

الأبيض يحسم مباراة الزمالك والإسماعيلي

ولعب الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وتمكن الفريق الأبيض من الفوز بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي عند الدقيقة 41.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في الرابع من شهر يونيو المقبل.

عقوبات تنتظر كارتيرون

وأشهر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي البطاقة الحمراء في وجه كارتيرون بسبب اعتراضه الشديد على قراراته، بعد طرد لاعبه أشرف بن شرقي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وتنص لائحة عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الموسم، على أن السلوك غير الرياضي تجاه حكم المباراة يُعاقب عليه بالإيقاف لمدة 4 مواجهات، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف جنيه.

وقد يتم تغليظ عقوبة كارتيرون وفقًا لتقرير حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، وذلك بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه أخرى على المدرب الفرنسي للاعتراض على الحكم، و50 ألف جنيه بعد تحريضه للانسحاب من اللقاء؛ كعقوبة محتملة أخرى.

ومن المتوقع أن يتم إيقاف أشرف بن شرقي مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين، إلا أنه قد يتم تغليظ العقوبة وفقًا لتقرير الحكم.

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