محافظ حفر الباطن يُحفز اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

زار محافظ حفر الباطن ورئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية، الأمير منصور بن محمد آل سعود، مقر النادي السماوي، مساء الاثنين، لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

محافظ حفر الباطن يُحفز لاعبي السماوي:

ورافق المحافظ في زيارته، أمين المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء المجلس بهدف تحفيز الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراتيه القادمتين أمام ضمك والعين، ضمن الجولتين الأخيرتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الأمير منصور بن محمد خلال لقاءه برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن والجهازين الفني والإداري واللاعبين، أن الانتصارات تتطلب روح قتالية وعزم وتركيز كبير، خاصة في ليلة كل مباراة وخلال المعسكر الإعدادي.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها حساب النادي الرسمي على “تويتر”: “هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون التصميم شعار الجميع وثقة كل منا بزميله فيما يتعلق بأهمية المرحلة والإصرار على تحقيق أهم أهدافنا المتمثل في الفوز ولا شيء غيره”.

وأشار إلى العروض المتميزة التي قدمها الفريق سابقًا، أسهمت في تبوئه مركزًا جيدًا أخذًا في الاعتبار الموسم الاستثنائي بعد الصعود، لافتًا الانتباه إلى أن ذلك يحتم العزيمة للبقاء في الطليعة والتمسك بإدخال الفرح لأنفس جميع الأهالي بالمحافظة.

وعن مواجهة ضمك، قال محافظ حفر الباطن: كلنا ثقة بنجوم السماوي بتحقيق الفوز وحسم البقاء في الدوري رسميًّا”، وقدم في نهاية الزيارة دعمًا ماديًّا من المجلس للنادي، محفزًا به اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

السماوي يواجه ضمك:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الفريق السماوي، مساء الثلاثاء، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت تقارير صحافية إلى احتمالية تأجيل المباراة بسبب تأخر وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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