محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بهزيمة باريس سان جيرمان على أرضه بهدفين مقابل هدف، ليتأهل السيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بمجموع المباراتين بنتيجة 4/ 1.

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان:

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان بشكل سريع، وحصل الفريق الفرنسي على ركلة جزاء عند الدقيقة السابعة بسبب لمسة يد من زينشينكو، إلا أن الحكم ألغاها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR، التي أكدت عدم وجود مخالفة.

وتمكن الجزائري الدولي رياض محرز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط، بعد تلقيه كرة عرضية من كيفين دي بروين، ليطلق تسديدة قوية تهز شباك حارس الفريق الباريسي كيلور نافاس.

وكاد باريس سان جيرمان أن يتعادل عند الدقيقة 16، إلا أن رأسية ماركينيوس اصطدمت بالعارضة، قبل أن يطلق أنخل دي ماريا تسديد قوية عند الدقيقة 19، ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وعاد السيتي للظهور هجوميًّا عند الدقيقة 30 من خلال تسديدة للاعبه دي بروين، فيما استمرت محاولات سان جيرمان لهز الشباك، وأطلق هيريرا تسديدة قوية، ولكنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي.

رياض محرز يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما، قبل أن ينجح رياض محرز في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 63، من هجمة مرتدة سريعة لعبها فيل فودين للمهاجم الجزائري ليسدد الكرة بسهولة في الشباك.

ورد باريديس بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 66، لتمر أعلى العارضة، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب باريس سان جيرمان، دي ماريا عند الدقيقة 69، ليُكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين.

وسدد فودين كرة قوية عند الدقيقة 77، ولكن اصطدمت بالقائم، واستمرت المحاولات أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن لم ينجح اللاعبون في هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفريق المتأهل من مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، المقرر إقامته يوم 29 من شهر مايو الجاري.

شارك الخبر







شارك الخبر