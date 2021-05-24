مدربو وقادة الهلال في بطولات الدوري

المواطن - مروة نبيل

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميًّا، بعد تجاوزه لعقبة التعاون اليوم، ليحصد بطولة الدوري للمرة الـ17 في تاريخه.

الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان:

وانتهت مباراة التعاون ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدف دون رد ليحصد اللقب رسميًّا قبل الجولة النهائية للمسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 62 بطولة في جميع المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها، ويُعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هو الأكثر في مسيرته بـ17 لقبًا، ويمكن الاطلاع على بطولاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مدربو وقادة الهلال في الدوري السعودي:

وحصد الهلال لقب الدوري السعودي موسم 1976/ 1977 بقيادة مدربه جورج سيمث، وكان عبدالرحمن بشير قائدًا للفريق، وتوج بالبطولة موسم 1978/ 1979 مع المدرب ماريو زاجالو القائد عبدالله فوده.

ونجح الزعيم في حصد اللقب موسم 1984/ 1985 مع المدرب خوزيه كاندينو والقائد سلطان المهنا، وتوج بالبطولة مواسم 1985/ 1986 مع خوزيه نوغيرا، 1987/ 1988 مع عمر بوراس، و1989/ 1990 مع خوان كارلوس، وكان صالح النعيمة قائدًا للفريق.

وكان يوسف الثنيان قائدًا لفريق الهلال في 3 ألقاب من الدوري السعودي مواسم 1995/ 1996 مع جوبير، 1997/ 1998 مع إيلي بالاتشي، و2001/ 2002 مع فرانشيسكو ماتورانا، وحصد البطولة موسم 2004/ 2005 مع ماركوس باكيتا والقائد سامي الجابر.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي موسم 2007/ 2008 مع كوزمين أولاريو، و2009/ 2010 مع إيريك غيريتس، حينما كان محمد الدعيع قائدًا للفريق، وكان ياسر القحطاني قائدًا موسم 2010/ 2011 مع غابرييل كالديرون، 2016/ 2017 مع رامون دياز و2017/ 2018 مع خوان براون.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، وكان محمد الشلهوب قائدًا، قبل أن يتوج بالبطولة رسميًّا اليوم مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس وسلمان الفرج قائدًا للفريق.

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