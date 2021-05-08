مدرب الشباب: سنعوض في المباريات الـ4 المتبقية

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، رسالة اعتذار لجماهير الليث، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام الهلال بخماسية لهدف.

الهلال كان الأكثر استثمارًا للفرص:

وتحدث هيرنانديز للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “طرد بانيغا كان نقطة تحول بشكل كبير، والفريقان خلقا الفرص، ولكن الهلال كان الأكثر استثمارًا لها”.

الشباب سيركز على تصحيح الأخطاء:

وتابع مدرب الليث: “الآن سنركز على المباريات الـ4 المتبقية من أجل التعويض فيها، وفترة التوقف التي دامت لـ 27 يومًا تقريبًا، أثرت بالسلب على لاعبي الشباب، عكس الهلال الذي كان يخوض مباريات في دوري أبطال آسيا”.

وواصل كارلوس هيرنانديز قائلًا: “سنعمل على تصحيح الأخطاء من أجل ما هو مقبل”.

وكان رصيد نادي الشباب تجمد عند 48 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة، بعد فوزه على الليث في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

يذكر أن علامات الحسرة والحزن ظهرت على وجه خالد البلطان رئيس نادي الشباب أثناء متابعته للمباراة من مدرجات ملعب الأمير خالد بن سلطان.

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