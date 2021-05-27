مدير تعليم حفر الباطن: التقويم الدراسي الجديد نقلة نوعية للنهوض بالتعليم

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكد مدير عام التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ محمد القحطاني أن اعتماد التقويم الدراسي الجديد يعد نقلة نوعية من خلال رفع كفاءة تعلم أبناء وبنات الوطن، ويضمن إكساب الطلاب والطالبات مهارات تعليمية ورقمية تنسجم مع عالمية التعليم.

رفع المهارات وتنويع المحتوى التعليمي

وقال القحطاني ‬إن قرار وزارة التعليم بشأن التقويم الدراسي الجديد ‬⁩يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – لزيادة أعداد الطلاب والطالبات بالمنافسات العالمية، وتأسيس نقلة نوعية من خلال رفع كفاءة تعلم أبناء وبنات الوطن، حيث سيكون التقويم الدراسي فرصة لرفع المهارات، وتنويع المواد والمحتوى التعليمي.

الانسجام مع عالمية التعليم

وأضاف القحطاني: أن التقويم الدراسي سيساعد ⁧في التقليل من التحديات التي قد تواجه العملية التعليمية، وسيضمن مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى إكساب الطلاب والطالبات مهارات تعليمية ورقمية تنسجم مع عالمية التعليم.

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