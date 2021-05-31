مساعد وزير الدفاع يبحث تعزيز العلاقات مع أمين الدفاع العراقية

المواطن - الرياض

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، اليوم، في الرياض الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية جبار ثجيل الحيدري.

تعزيز العلاقات:

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضور اللقاء:

وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن الجانب العراقي الشقيق مدير إدارة التقاعد العسكري الفريق حميد بن عناد الحلبوسي، ومدير عام الموازنة والبرامج قيس محمد علي، ومدير المديرية العامة للعقود والمبيعات زيد سطام العامري.

شارك الخبر







شارك الخبر