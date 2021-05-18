معلومات عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ADHD مرض جنى عمرو دياب

المواطن - متابعة

أعلنت جنى عمرو دياب اليوم إصابتها بمرض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط “ADHD”، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.

وأوضحت جنى في منشور لها باللغة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أن إدارة مدرستها في لندن، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية تبدأ أعراض الإصابة بـ”ADHD” بفرط النشاط قبل سن 12 عامًا، وتلاحظ الأعراض في سن مبكر عند بعض الأطفال و قد تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تستمر حتى سن البلوغ.

أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

يغلب على الشخص المصاب بمرض فرط الحركة عدة أفعال غير إرادية تؤكد إصابته بالمرض وهي.

1_ يواجه مشكلة في التركيز على المهام أو اللعب.

2_غافل أغلب الوقت.

3_ يفشل في إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل أو يقوم بأخطاء طائشة في العمل المدرسي.

4_مصاب بفرط النشاط والاندفاع أغلب الوقت.

5_ يعاني من مشكلات في تنظيم المهام والأنشطة.

6_يبدو غير منصت، حتى عندما يتم التحدث إليه مباشرة.

7_يتجنب أو لا يُعجَب بالمهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مركّزًا، مثل الواجب المنزلي.

8_يواجه صعوبة في متابعة التعليمات ويفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية.

9_ يفقد العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب والتكليفات المدرسية وأقلام الرصاص.

10_تشتت انتباهه بسهولة.

11_ ينسى القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل نسيان للقيام بالأعمال المنزلية.

جنى عمرو دياب تكشف إصابتها بالمرض

وشاركت جنى ابنة الفنان عمرو دياب متابعها عبر موقع التواصل الاجتماعي تجربتها مع مرض ADHD، منتقدة الجهة التعليمية التي لم تتفهم معاناتها.

وكتبت في رسالة على إنستغرام: “أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي بمرض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ..”

وأضافت: “لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية بسبب اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذي لم يتم تشخيصي به خلال ذلك الوقت، فقد كنت أجد صعوبة بالغة في التركيز، ولم أكن أستطيع تسليم واجباتي في الوقت المحدد، حتى إن أسئلة الامتحانات كنت أقرأها بشكل غير صحيح”.

شارك الخبر







شارك الخبر