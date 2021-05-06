معلومات وبيانات مهمة حول الصاروخ الصيني

المواطن- متابعة

انشغل العالم كله الأيام الماضية بواقعة الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة، ويطوف كوكب الأرض دون علم بموعد أو مكان سقوطه، لكن في الوقت نفسه فإن هذه الواقعة ليست الأولى ولا الأسوأ في التاريخ، فعلى سبيل المثال سبقها حالة في عام 1979 عندما فُقد المختبر الفضائي الأمريكي (سكاي لاب) بكتلة تقدر بـ 76 طناً أي ما يعادل 3 أضعاف الكتلة الحالية للصاروخ الصيني.

سبب خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن إحدى الفرضيات لأسباب فقدان السيطرة على الصاروخ، هي خطأ تقني، بينما الفرضية الأخرى ترجح عدم وجود نية سابقة لدى الصين للحفاظ على مسار الصاروخ ومتابعته، نظرا لأنه سيحترق عند دخوله الغلاف الجوي ولن يسبب أضراراً كبيرة.

ويُقدر الميل المداري للصاروخ بنحو 40 درجة عن مستوى الاستواء، ونظرا لأن مداره قريب من الأرض، فهو يغطي خطوط العرض التي تتراوح بين 41 درجة شمال خط الاستواء ومثلها جنوب الخط، وهو ما يجعل الكثير من الدول والعواصم والمدن الرئيسة حول العالم ضمن دائرة سقوطه.

احتمالات التسبب بأضرار جسيمة

أما فيما يخص احتمالية تسبب الصاروخ الخارج عن السيطرة بأضرار مادية كبيرة، فقد أوضح الدكتور والباحث في علوم الفضاء، حنا صابات، أن الاحتمالية ضعيفة، وخاصة أن أكثر من ثلثي الكرة الأرضية مياه، وبالتالي فإن فرضية سقوطه في مسطحات مائية هي أكبر بكثير من احتمالية سقوطه على مبان سكنية أو على مساحات مأهولة.

وفيما يخص القلق العالمي من هذا الصاروخ أعرب د. حنا عن استغرابه من التضخيم الكبير الذي رافق هذا الصاروخ وخاصة أن المقالات العلمية تتحدث عن الموضوع بشكل طبيعي وبعيد عن التهويل الذي يحصل، مرجحا أن الصاروخ الصيني يتم استخدامه لأهداف سياسية معروفة للجميع.

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