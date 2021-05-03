مفاجأة يُجهزها الهلال بعد ضم مورايس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال مساء أمس الأحد عن التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لتدريب الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم الحالي.

الهلال سيفرط في مورايس

وعلى الرغم من التعاقد مع مورايس، لكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن الهلال يفكر في التعاقد مع مدرب جديد مع بداية الموسم المقبل 2021/2022.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال يحبذ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيبا المدير الفني الحالي لفريق باشوس فيريرا البرتغالي.

المدرب صاحب الـ40 عامًا سبق له تدريب فريق الشباب بنادي بنفيكا البرتغالي وفريق تونديلا البرتغالي ويُدرب نادي باشوس فيريرا منذ عام 2019.

مورايس مؤقت وبيبا خليفته للموسم الجديد

وسيكون المدرب مورايس مجرد مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، وسيتم التعاقد مع مواطنه بيبا في صيف 2021 في حال الفشل في التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس.

وسبق للمدرب بيبا قيادة باسوش فيريرا في 70 مباراة رسمية، حقق خلالها 30 فوزًا، مقابل 12 تعادلًا و28 هزيمة.

يذكر أن المدرب مورايس سيقود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يوم الجمعة المقبلة، في مباراة الشباب بالجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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