مكة تسجل 263 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1376

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع الحالات الحرجة وإصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1028) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (417787) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8145) حالة من بينها (1376) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (433094) حالة، توفي منهم (7162) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (825) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 263، منطقة الرياض 231، المنطقة الشرقية 98، منطقة المدينة المنورة 62، منطقة عسير 56، منطقة جازان 35، منطقة القصيم 24، منطقة تبوك 15.

كما سجلت كل من منطقتي نجران وحائل 12 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة الباحة 8 والحدود الشمالية 5 فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الجوف بواقع 5 حالات.

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