منافسة من نوع خاص بين غوميز وجوانكا اليوم

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الشباب ضد الهلال اليوم منافسة قوية بين الأرجنتيني كريستيان جوانكا والفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث يرغب كل منهما في مواصلة تألقه وقيادة فريقه لحصد الثلاث نقاط.

غوميز وجوانكا يبحثان عن لقب الهداف

ويدخل غوميز مباراة الشباب ضد الهلال اليوم، وهو يتصدر قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا من 25 مباراة، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وبلغت دقة تسديداته 60%، ودقة التمرير 83.9%، وقام بـ13 مراوغة ناجحة.

وخاض جوانكا 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 4 آخرين، ووصلت دقة التسديد 64.3%، وبلغت دقة تمريراته 85.8%، وقام بـ24 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

الشباب ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بالتساوي مع الليوث صاحب المركز الثاني.

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