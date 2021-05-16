منظمة حقوقية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

المواطن- متابعة

قالت منظمة بيتسليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، مؤكدة على أن القطاع المحاصر يشهد دمارًا وقتلًا لم يُر مثله منذ عام 2014.

ضحايا القصف الإسرائيلي

وأشارت إلى أنه منذ عام 2002 لم تشهد الضفة الغربية حجم عمليات القتل التي شهدتها يوم الجمعة، حيث قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية عشرة فلسطينيين على الأقل معظمهم خلال مظاهرات أو مواجهات، وجرحت 251 فلسطينيًا بضمنهم 26 إصاباتهم بليغة وجريح واحد أصيب في الرأس ويواجه خطر الموت.

وأفادت أنه في شرقي القدس جرح عناصر قوات الأمن الإسرائيلية منذ العاشر من مايو إلى يوم الجمعة نحو ألف فلسطيني.

عنف ممنهج ضد الشعب الفلسطيني

وأوضحت أن النظام الإسرائيلي يمارس العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان من الأراضي المحتلة.

وأفادت بيتسليم، أن إسرائيل ألحقت أضرارًا فادحة بالمحال التجارية والبنى الحيوية مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، وشددت على أن قطاع غزة الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف يعد من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان ويرزح تحت وطأة كارثة إنسانية من بين مسبباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 14 عامًا على مليوني فلسطيني يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر.

وتواصل إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة، ما أدى إلى وفاة المئات من الفلسطينيين وإصابة كثيرين معظمهم من الأطفال والنساء.

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