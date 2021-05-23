من هو كوزمين المرشح لتدريب الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني الأسبق لـ نادي الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، لـ تدريب نادي الاتحاد في حال رحل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وكان برنامج “الديوانية” ذكر في حلقة أمس السبت أن إدارة الاتحاد استقرت على تعيين مدرب روماني لقيادة الفريق الكروي الأول في حال رحل كاريلي.

وذكر البرنامج أن مباراة النصر بالجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستكون الأخيرة للمدرب فابيو كاريلي.

خبرة كبيرة للمدرب كوزمين في الكرة السعودية

ويملك المدرب كوزمين، خبرة جيدة في الكرة السعودية، حيث درب نادي الهلال لمدة عامين من 2007 حتى 2009 وسبق له أيضًا تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة من عام 2014 إلى 2015.

جدير بالذكر أن المدرب الروماني صاحب الـ51 سنة، درب أندية جيانغسو سوننج الصيني وناسيونال بوخارست الروماني وفريق ستيوا بوخارست الروماني.

فابيو كاريلي يُلمح للرحيل إلى البرازيل

وكان المدرب فابيو كاريلي ألمح بعد مباراة أبها إلى أنه سيرحل عن الاتحاد، قائلًا بأن وكيل أعماله تلقى اتصالات من بعض الأندية البرازيلية.

وقال كاريلي بعد اللقاء:” لدي اتصالات مع وكلاء أعمال لي بـ البرازيل، لأن هناك عروضًا لي، وتحدثت مع إدارة الاتحاد في 3 اجتماعات وحتى الآن لم أجدد العقد”.

وأضاف كاريلي: “سأركز على المباريات المتبقية لأنهي الموسم بشكل جيد، وأداء الفريق تحسن بشكل كبير عن الموسم الماضي”.

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