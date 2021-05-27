من يقود فريقه لحصد كأس الملك؟

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير التعاون والفيصلي على لياندر تاوامبا وجوليو تافاريس في التألق خلال نهائي كأس الملك اليوم، وقيادة فريقه للتتويج بالبطولة في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الثنائي هذا الموسم.

التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك

ويلعب التعاون والفيصلي في نهائي كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض “درة الملاعب”، بقيادة الحكم البولندي الدولي سيمون مارتشينياك.

ويطمح التعاون لمواصلة تفوقه ضد عنابي سدير وتحقيق الفوز اليوم، فيما يحلم البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لحصد اللقب الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تاوامبا وجوليو تافاريس يتألقان

ويُعد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، حيث شارك معه في 29 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، ويأمل تكليل جهوده بحصد كأس الملك اليوم.

على الجانب الآخر، شارك مهاجم الرأس الأخضر جوليو تافاريس في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في جميع البطولات هذا الموسم، وتمكن من إحراز 15 هدفًا، بجانب مساهمته في عدد من الأهداف.

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