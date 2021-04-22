ترتيب الدوري الإيطالي يشعل مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

تُختتم منافسات الجولة الـ32 من الكالتشيو، مساء اليوم الخميس، بمباراتين وسط طموحات بتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره أتالانتا عند الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية، فيما يواجه نابولي نظيره لاتسيو عند الساعة 9:45 مساء.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا لتجاوز عقبة روما، لخطف المركز الثالث من يوفنتوس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما يسعى نابولي لخطف الثلاث نقاط، لتعزيز موقعه في المركز الرابع.

ترتيب الدوري الإيطالي

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الـ32، كالتالي؛ إنتر ميلان في الصدارة برصيد 76 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ميلان، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بـ65 نقطة.

ويحتل أتالانتا المركز الرابع برصيد 64 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نابولي، يليه لاتسيو برصيد 58 نقطة، وحل روما سابعًا بـ54 نقطة، ثم ساسولو برصيد 49 نقطة، ويتواجد سامبدوريا في المركز التاسع بـ42 نقطة، وبفارق نقطة عن هيلاس فيرونا.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن أودينيزي، ثم فيورنتينا برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع جنوة وسبيزيا كالتشيو، ثم تورينيو بـ31 نقطة، متساويًا مع بينفينتو.

ويقع كالياري في المركز الـ18 برصيد 28 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بارما، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروتوني جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 نقطة.

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