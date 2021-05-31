مهند عسيري يودع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

ودّع مهند عسيري النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكان عسيري عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الراقي بالمواسم الأخيرة، حيث فضل المدرب الروماني ريجيكامب والمدرب السابق لـ الراقي، الصربي ميلويفيتش الاعتماد على السوري عمر السومة واللاعب عبدالرحمن غريب.

رسالة مهند عسيري لجماهير ولاعبي الأهلي

وعبر حسابه في “سناب شات” كتب عسيري قائلًا: ” شكرًا لـ الأهلي على كل شيء وشكرًا لجماهيره العريقة على وقفتهم معي طيلة الـ7 سنوات الماضية وشكرًا لإخواني اللاعبين، أسأل الله لي ولكم التوفيق، أستودعكم الله”.

عسيري لاعبًا في الشباب

وفي وقت سابق، أشار الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عسيري وقع عقدًا رسميًّا مع نادي الشباب لمدة موسم رياضي واحد، قبل نهاية الموسم الحالي.

وغاب مهند عسيري عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات، لينضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًّا.

وسبق أن أكد مهند عسيري صاحب الـ34 عامًا، أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة لم تُناقشه في التجديد ولم تظهر رغبتها في ذلك.

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