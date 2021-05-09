المواطن- متابعة

وضع الأطباء المختصون بالغدد الصماء قائمة بـ مواد غذائية تعزز وظيفة الأمعاء، حيث يساعد تناولها على تعزيز مكونات الغشاء المخاطي للأمعاء، بحسب موقع Focus.de.

وقال رئيس قسم الطب الباطني وأمراض الجهاز العصبي بمستشفى هيليوس في كريفيلد بألمانيا، الدكتور توماس فريلينغ، إنه ينصح باتباع الحمية الغذائية المتوسطية، التي تضم مواد نباتية كثيرة.

مواد غذائية تعزز وظيفة الأمعاء

1- الألياف والبقول

وتابع أنه يجب بصورة خاصة تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات، مضيفًا أنه يجب إضافة البقول (البازلاء، الفاصوليا، العدس، الحمص) والخضراوات (السبانخ والملفوف والجزر) إلى النظام الغذائي.

2- الموز

ومن جانبه ينصح البروفيسور أندرياس شوارتز، من مختبر البيولوجيا الدقيقة والجزيئية في معهد علم الأحياء الدقيقة في هيربورن بألمانيا، بتناول الموز، لأنه غني بمادة الإينولين التي تملك تأثيرًا إيجابيًا مفيدًا في العمليات المضادة للالتهابات.

3- الأسماك

وينصح الخبراء أيضًا بضرورة تناول الأسماك، لأنها غنية بالدهون غير المشبعة، التي تعزز نمو الخلايا والوظيفة الدفاعية.

4- الفواكه

كما يجب الانتباه إلى لب الفواكه والخضراوات، فمثلًا ثمار التفاح والجزر تحتوي على مواد مفيدة تغذي الغشاء المخاطي.

ويشير الخبراء إلى أن البطاطا بقشرتها، مصدر مهم لحماية الأمعاء وتزويد خلاياها بالطاقة، كما أن الملفوف المخمّر والخبز الأسود مفيدان أيضًا.

5- تجنب اللحوم والحلويات

ولفت الخبراء أيضًا إلى ضرورة عدم تناول اللحوم والحلويات أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع على الأكثر، بحسب موقع روسيا اليوم.

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