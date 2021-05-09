موسى المحياني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم بالأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن تعيين موسى المحياني مديرًا تنفيذيًّا لكرة القدم، وقدمت الشكر لنايف القاضي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

تعيين موسى المحياني مديرًا تنفيذيًّا:

ولفت حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التعاقد مع موسى المحياني يأتي في أولى الخطوات التي تتخذها الإدارة لدعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، وضمن مساعي النادي لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي للفريق.

وأعرب ماجد النفيعي عن ثقته الكبيرة في قدرة موسى المحياني على تولي المسؤولية، لاسيما نجاحاته السابقة مع الفريق الأهلاوي في منصب مدير الكرة، عندما تُوج بثنائية الدوري والكأس في موسم 2016، وما يتمتع به من قدرات قيادية وإدارية وفنية ستقدم الإضافة المرجوة للفريق في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية.

المحياني سعيد بثقة المجلس:

ومن جهته، عبر المحياني عن سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي، معربًا عن أمله أن يكون عند حسن الظن به، وأن يسهم مع الإدارة في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والأجهزة الفنية لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تتناسب مع قيمته كفريق كبير بما له من تاريخ وإرث وجماهيرية كبيرة.

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