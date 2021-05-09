موعد عودة مشاريبوف إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

أصبحت عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي لنادي النصر قريبة.

وقدم مشاريبوف فترة جيدة مع نادي شباب الأهلي الذي لعب له على سبيل الإعارة من العالمي.

وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية فإن مشاريبوف سيعود للعالمي بعد يوم 16 مايو الجاري، حيث ستنتهي إعارته مع فريق شباب الأهلي.

تواجد مشاريبوف يهدد بقاء مارتينيز في النصر

وكانت إدارة النصر، قررت قيد اللاعب مشاريبوف بقائمة الفريق الكروي الأول بالعالمي، وفقًا لـ صحيفة “الرياضية” مما يعني أن اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز سيكون على قائمة الانتظار حتى يتعافى من إصابته.

وتألق مشاريبوف مع شباب الأهلي في مباراة الهلال، التي خسرها الهلال بنتيجة هدفين دون رد بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأعلن مشاريبوف عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” عن اقترابه من العودة للنصر قائلًا باللغة الإنجليزية: “هيا بنا نبدأ العمل بفريق عظيم”.

سبب إعارة مشاريبوف لفريق شباب الأهلي

وكان مشاريبوف، صاحب الـ27 سنة انضم إلى النصر في الشتاء الماضي، ولكن بسبب حرمان العالمي من شهادة الكفاءة المالية التي لم تمكنه من قيد اللاعب، فقد اضطرت إدارة الفريق العاصمي لإعارته إلى فريق شباب الأهلي الإماراتي.

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