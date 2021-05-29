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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة
سيُلعب بين مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

2021/05/29
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة نغولو كانتي - المصدر @ChelseaFC
المواطن - محمد سمعه

ينطلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، مساء اليوم السبت بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، في مدينة بورتو البرتغالية.

وستبدأ المباراة بين تشيلسي ومان سيتي على ملعب “الدراجاو” معقل فريق بورتو البرتغالي في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

وستنقل قنوات” Sky Sport Uno Italia، Digi Sport 1 HD Romania ، Sky Sport 1 HD Germany، Match Tv ، CBC Sport HD” نهائي دوري الأبطال مساء اليوم.

مان سيتي ضد تشيلسي
المصدر – @ChelseaFC

جدير بالذكر أن تشيلسي كان تأهل لـ نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بثلاثية لهدف في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز برباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

يذكر أن مانشستر سيتي كان تُوج بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، وذلك برصيد 86 نقطة بعد نهاية الموسم في إنجلترا متفوقًا على جاره مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بينما ضمن ليفربول التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث، أما تشيلسي فحل رابعًا.

بطولة ثانية لـ تشيلسي أو أولى لـ مانشستر سيتي

وسبق لـ تشليسي الفوز بـ دوري الأبطال مرة واحدة كانت في عام 2012 على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني، أما مانشستر سيتي فلم يسبق له التتويج بلقب دوري الأبطال.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 من تركيا إلى البرتغال، وذلك بسبب خوف إنجلترا على سفر مواطنيها إلى تركيا بسبب تحور فيروس كورونا.

مان سيتي ضد تشيلسي
المصدر – @ChelseaFC


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