موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية، اليوم الخميس، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين فريقي التعاون والفيصلي، وذلك ضمن منافسات موسم 2020/ 2021.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

وستنقل المباراة على عدة قنوات أبرزها Ksa Sports 1HD، KSA Sports 2 HD، DUBAI Sports ، AD Sports 1HD.

واستحق سكري القصيم بجانب الفيصلي التأهل لنهائي كأس الملك، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريقان بداية من دور الـ16 وحتى دور نصف النهائي بالبطولة الأغلى والأعرق.

طموح مشروع لـ التعاون والفيصلي:

ويرغب المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو في قيادة سكري القصيم للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية، بعد التتويج به في عام 2019، أما المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا فيسعى لقيادة نادي الفيصلي لتحقيق الفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى بتاريخ النادي.

ورغم أن الفيصلي يُعاني في الموسم الحالي، لكن المدرب شاموسكا متخصص في خطف الفوز مما يعني قدرته على شحن لاعبيه للتتويج بلقب كأس الملك، خاصة أن اللقب سيكون الأول في تاريخ النادي إذا تحقق.

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