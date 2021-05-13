ميادين وطرق جدة تتزين ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك

المواطن - واس

تزينت الميادين والطرق الرئيسية وشوارع عدد من الأحياء وأعمدة الانارة بمحافظة جدة باللوحات واللافتات الإعلانية والتفاعلية احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك .

عرض لوحات تفاعلية:

وعرضت اللوحات التفاعلية صورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة العيد السعيد، فيما رسمت الأضواء بلونها الأخضر في بوابات مداخل جدة التاريخية ودوار الكرة الأرضية وبعض معالم المحافظة أشكالا جمالية وعبارات التهاني بالعيد.

حبال الزينة والألوان:

وشكلت حبال الزينة والألوان التجميلية في أعمدة الإنارة بعدد من طرق محافظة جدة لوحة فنية لمواكبة مظاهر احتفال أهالي المحافظة وزوارها وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

ورفعت أمانة محافظة جدة درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية.

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