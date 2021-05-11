مينيز يركز على بناء الهجمة في مران النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، أداء تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد العين.

النصر يواصل استعداداته:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بأداء تدريبات لياقية متنوعة، وقسم مينيز اللاعبين إلى مجموعتين، وتركز المران على الجوانب التكتيكية المختلفة، وبناء الهجمة والتسديد، فيما أدى المدافعون تدريبات خاصة.

ويسعى مانو مينيز لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، لتجاوز العين في المباراة المقبلة، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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