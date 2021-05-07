نتائج التعاون ضد الأهلي في بريدة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة التعاون ضد الأهلي اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما بتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بـ41 نقطة.

التعاون ضد الأهلي

ولعب التعاون ضد الأهلي 21 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، ونجح الراقي في تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 5 انتصارات لسكري القصيم، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 مواجهات.

وتقابل الفريقان 10 مرات على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تحقيق الفوز 3 مرات، فيما فاز الأهلي في 4 مباريات، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وتتسم مباريات التعاون ضد الأهلي بالغزارة التهديفية، حيث شهدت تسجيل 69 هدفًا، تمكن سكري القصيم من إحراز 30 هدفًا، فيما نجح الراقي في هز الشباك 39 مرة.

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