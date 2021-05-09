نجاح العملية الجراحية لـ نجم القادسية

المواطن - محمد سمعه

أعلن القادسية، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب البرازيلي أدسون داكروز لاعب الفريق الكروي الأول بعد أن كان أُصيب بقطع بالرباط الصليبي.

جراحة ناجحة لنجم القادسية أمس

وذكر الحساب الرسمي لـ فارس الشرقية عبر “تويتر” أن اللاعب البرازيلي أدسون خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، على يد الجراح البرازيلي المشهور رودريغو.

وشارك اللاعب في 21 مباراة في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز هدفًا وصنع آخر.

جدير بالذكر، أن نادي القادسية يستعد لمواجهة فريق الأهلي مساء الجمعة القادمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري المحترفين السعودي.

ويتواجد فارس الشرقية حاليًا بالمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

فارس الشرقية يسعى لتصحيح المسار

وكان فارس الشرقية، خسر آخر مباراتين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد كل من الرائد والفيصلي.

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