نقاط الواي فاي المجانية تقود السعودية لجائزة القمة العالمية

المواطن - الرياض

حققت السعودية جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك عن مبادرة نقاط الواي فاي المجانية KSA Free Wi-Fi الساعية إلى تحسين جودة الحياة ونشر خدمات الإنترنت في الأماكن العامة. وجاء حصول المملكة ممثلة بشركات الاتصالات stc وموبايلي وزين نظرًا لدور المبادرة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات المتمثلة بتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، حيث تفوقت على 360 مشروعًا مبتكرًا حول العالم مؤهلًا للحصول على الجائزة.

60,000 نقطة واي فاي مجانية

وأُعلنت نتائج دورة عام 2021 خلال افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء بحضور أمين الاتحاد الدولي للاتصالات، هولين زاو وممثلو الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبمشاركة وحضور المملكة ممثلة بمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومنحت الجائزة لمبادرة نقاط الواي فاي المجانية التي انطلقت شهر نوفمبر من العام الماضي ووضعت خطة عمل طموحة لتوفير 60,000 نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة بالمملكة والتي تشمل الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والجامعات، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والأماكن العامة، وغيرها، وتجاوز عدد المستفيدين منها خلال ستة أشهر أكثر من 800 ألف مستخدم.

تطور قطاع الاتصالات في السعودية

قطاع الاتصالات ويأتي تفوق المبادرة على العديد من المشروعات العالمية المرشحة للجائزة انعكاسًا لمكانةعلى الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة بهدف تسريع مشروعات التحول الرقمي وتفعيل دور التقنية في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.

نقاط الواي فاي المجانية

كما تأتي الجائزة نظير جهود مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة ممثلة بشركات stc وموبايلي وزين التي أسهمت في رفع مستوى جاهزية شبكات الاتصالات لتنفيذ هذه المبادرة، وأتاحت الاستخدام المجاني لشبكة الواي فاي في جميع مناطق المملكة.

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