نقطة واحدة تفصل إنتر ميلان عن الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي إنتر ميلان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2020/2021، وذلك بعد الفوز على فريق كروتوني بثنائية دون رد بالجولة الـ34 من الكالتشيو.

إنتر ميلان يغرد بـ صدارة الدوري الإيطالي

ويحتاج نادي إنتر ميلان لنقطة واحدة، وذلك من أجل الفوز بلقب الدوري، ليُنهي النيراتزوري احتكار فريق يوفنتوس للقب خلال الـ9 مواسم الماضية.

ويحتل الإنتر حاليًا صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 82 نقطة، حيث يفصل بينه وبين الوصيف نادي الميلان 12 نقطة أما فريق يوفنتوس فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 66 نقطة.

وفي سياق آخر، حقق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان رقمًا مميزًا له بـ الدوري الإيطالي، وذلك بعد الفوز على كروتوني بهدفين دون مقابل أمس السبت.

وكان لوكاكو صنع الهدف الأول، الذي أحرزه اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن بالدقيقة السبعين.

ووفقًا لـ شبكة ” أوبتا” فإن لوكاكو أصبح أول لاعب بالدوري الإيطالي يُحرز 20 هدفًا على الأقل ويصنع 10 أهداف خلال موسم واحد بالكالتشيو وذلك منذ أن بدأت الشبكة في جمع المعلومات عن هذا الأمر بموسم 2004/2005.

تعثر أتالانتا يضمن للإنتر اللقب

يذكر أنه في حال تعثر نادي أتالانتا أمام فريق ساسولو عصر اليوم سواء بالتعادل أو بالخسارة، فسيصبح إنتر ميلان رسميًا بطلًا لـ الدوري الإيطالي.

وتُقام 5 مباريات اليوم الأحد في الكالتشيو، حيث يلعب لاتسيو مع جنوى، بولونيا مع فيورنتينا، نابولي مع كالياري، ساسولو مع أتالانتا، أودينيزي مع يوفنتوس، سامبدوريا مع روما.

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