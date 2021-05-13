نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 إلى بورتو

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، رسميًّا عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي، من مدينة إسطنبول التركية.

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا:

وقال يويفا في بيان رسمي: “المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ستقام على ملعب دراجاو في مدينة بورتو، وسيتم السماح بحضور 6 آلاف مشجع لكل فريق”.

وتابع: “كان من المقرر إقامة النهائي في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن بعد قرار الحكومة البريطانية بوضع تركيا على القائمة الحمراء لوجهات السفر، فإن إقامة المباراة هناك كانت تعني عدم سفر الجماهير”.

وأضاف يويفا في بيانه الرسمي بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021: “الاتحاد الأوروبي ناقش نقل النهائي إلى إنجلترا، ورغم الجهود المضنية من جانب الاتحاد والسلطات، لم يكن من الممكن توفير ترتيبات الحجر الصحي في إنجلترا”.

وأبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال البيان، امتنانه للشراكة والروح التعاونية لمسؤولي كرة القدم التركية، والتفهم الذي أظهروه في ظل هذه الظروف.

مانشستر سيتي وتشيلسي في النهائي:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 4/ 1 بمجموع المباراتين، فيما صعد تشيلسي بعدما أطاح بفريق ريال مدريد.

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