نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص لـ 1.88 تريليون ريال

المواطن - الرياض

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص في إبريل بـ13 مليار ريال إلى 1.884 تريليون ريال.

تراجع الاحتياطيات الأجنبية:

وبحسب البيانات تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 1636.2 مليار ريال (436.30 مليار دولار) في إبريل، بانخفاض حوالي 1.9% من 1667.4 مليار ريال في مارس.

وقال خبير اقتصادي لوكالة “رويترز”: إن ذلك التراجع قد يكون مرتبطًا بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة، بحسب ما نقلت “العربية”.

دعم للاستثمارات:

وقالت مونيكا مالك كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبو ظبي التجاري: إن هذا التراجع “من غير المرجح أن يكون مرتبطًا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة.

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