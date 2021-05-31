هازارد يحسم مصيره بشكل نهائي مع الريال

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، مصيره مع الفريق الملكي وذلك بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق.

وعانى اللاعب البلجيكي صاحب الـ29 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الريال، وذلك بسبب كثرة إصاباته في آخر موسمين.

هازارد مستمر لنهاية عقده

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن النجم البلجيكي أكد بقاءه مع الريال خلال الموسم المقبل، مضيفًا أنه لديه 3 سنوات في عقده الحالي مع النادي الملكي.

وأكد اللاعب البلجيكي على أن عودته لـ الدوري الإنجليزي بالفترة المقبلة، أمر مستبعد مضيفًا أنه يتمنى إظهار قدراته مع ريال مدريد، ومعترفًا في الوقت ذاته أنه لم يكن جيدًا في آخر موسمين.

النجم البلجيكي يعتذر لجماهير الريال

وبوقت سابق، كان هازارد حرص على الاعتذار لجماهير نادي ريال مدريد، وذلك بعد تداول صورة له وهو يضحك مع لاعبي تشيلسي الإنجليزي بعد إقصاء الريال من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب لاعب الريال رسالة عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام قائلًا: “أنا آسف، لقد قرأت الكثير من الآراء عني، وأنا لم أقصد على الإطلاق مضايقة جماهير الريال، لقد كان حلمي اللعب للريال”.

جدير بالذكر أن هازارد كان انضم للريال صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي.

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