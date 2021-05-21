هاشم سرور يكشف مشكلة النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عن المشكلة التي تواجه العالمي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، مطالبًا الجهاز الفني بالعمل على علاجها في الموسم المقبل.

مشكلة نادي النصر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مشكلة اللاعبين اليومين ما بعد المباراة معظمهم يفقد فيها لياقته وهذه النقطة لا يفكر فيها مسؤولو الجهاز الفني إلا أثناء المباراة التي تليها وربما ستكون هذه هي المشكلة التي ستواجه الجهاز الفني الموسم القادم”.

وتابع نجم النصر السابق: “سامي النجعي لاعب كبير جدًا ومميز وهداف من طراز فاخر يعيبه أنه يلعب بلياقة في حدود 60% من لياقة لاعب كورة قدم وهذه المشكلة يتحملها سامي والمشرف المسؤول في الفريق وعلى سامي الاهتمام أكثر حتى لا سمح الله يدخل نفق الإصابات”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.

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