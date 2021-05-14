هدف أمرابط الملغي يغضب النصراويين

المواطن - مروة نبيل

أبدت جماهير نادي النصر غضبها من إلغاء الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي نور الدين أمرابط في شباك العين.

🎥 | بعد العودة لـVAR.. حكم اللقاء يلغي هدف النصر الأول.#العين_النصر pic.twitter.com/AJwAih3E6g — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021

إلغاء هدف أمرابط

وكان نور الدين أمرابط قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عند الدقيقة 22، من تسديدة قوية بعد تلقيه عرضية مميزة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأعربت الجماهير النصراوية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائها من قرار حكم المباراة، وأكدوا صحة الهدف الذي سجله أمرابط، وطالبوا الإدارة بضرورة الاستعانة بحكام أجانب في المباريات المتبقية.

العين ضد النصر

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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