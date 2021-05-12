هدف سامي النجعي الأفضل بالجولة الـ26 بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نال اللاعب سامي النجعي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، جائزة أفضل هدف بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رأسية سامي النجعي الأفضل:

وكان النجعي سجل هدفه في شباك الفيصلي يوم الأربعاء الماضي، في مباراة أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” وشهدت فوز النصر برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

يذكر أن تلك المباراة شهدت تألقًا غير عادي من النجم المغربي نور الدين أمرابط، الذي أحرز هدفين وسجل هدفًا منهم بالثانية الـ13 من عمر بداية مباراة الفيصلي ليكون أسرع هدف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويتواجد النصر حاليًّا، بالمركز الخامس برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن نادي النصر سيواجه، فريق العين بعد غد الجمعة وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف العالمي مع مانو مينيز:

ويسعى النصر بقيادة البرازيلي مانو مينيز إلى إنهاء الموسم في مركز جيد للتأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.

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