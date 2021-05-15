هدف قاتل يمنح الوحدة نقاط الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق فرسان مكة لفوز هام بنتيجة 3/2.

الفتح ضد الوحدة

وبدأت مباراة الفتح ضد الوحدة بشكل سريع، وتمكن ديمتري بيتراتوس من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق فقط، من تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء، لينتفض لاعبي النموذجي بحثًا عن التعادل.

وتمكن المغربي مراد باتنا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يلعب اللاعب ذاته كرة ثابتة، قابلها البيروفي كريستيان كويفا بتسديدة أرضية قوية، يهز شباك فرسان مكة بالهدف الثاني عند الدقيقة 37.

ولم يستمر تقدم النموذجي كثيرًا، حيث نجح أيمن الخليف في التعادل بعد دقيقتين فقط من تسديدة جانبية مميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الوحدة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

هدف قاتل لفرسان مكة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، إلا أن التعادل ظل سائدًا حتى الدقيقة 87، قبل أن يسجل البديل حسين العيسى هدفًا قاتلًا في شباك النموذجي من تسديدة قوية، ليمنح فرسان مكة ثلاث نقاط غالية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 38 نقطة في المركز السابع.

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