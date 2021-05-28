هل الجرعة الأولى من لقاح كورونا تمنع الإصابة بالفيروس؟

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقى مركز 937 صحة استفسارًا جاء فيه: “ما هو دور الجرعة الأولى هل تمنع الفيروس أم تخفف وقعه؟ وقال المركز ردًا على هذا الاستفسار: “بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم”.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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