هل القلي بزيت الزيتون مضر ؟ استشارية تجيب

المواطن- محمد داوود- جدة

رأت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، أن استخدام زيت الزيتون في طهي الطعام مفيد جدًا عكس القلي بزيت الزيتون لأن الزيت يتكسر ويصبح ضارًا، خصوصًا أنه في القلي نحتاج إلى كمية عالية من الزيت ودرجات حرارة مرتفعة.

القلي بزيت الزيتون

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“، إنه عند القلي بزيت الزيتون تكون درجة احتراق الزيت أو نقطة دخانه منخفضة جدًا، فنقطة الدخان هي من الناحية الفنية نقطة تسخين الزيت الذي يبدأ عنده في التدهور وإطلاق المواد السامة نسبيًا والضارة بالصحة، وبهذه الطريقة كلما ارتفعت نقطة الدخان، كان زيت القلي أفضل، لأنه يتدهور بشكل أقل، وبما أن نقطة الزيت الزيتون منخفضة، فإن النتيجة التي توصلت إليها الدراسات هي أن القلي بزيت الزيتون غير مناسب.

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة

وبينت أنه يمكن استخدام زيت الزيتون في عدة وجبات جاهزة كالفول والحمص ومختلف أنواع السلطات، فهو مفيد صحيًا وغني بمضادات الأكسدة، كما أن الدهون الرئيسية التي تحتويها هي الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر دهونًا صحية، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون في حماية الجسم من التلف الخلوي الذي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الحالات الصحية والأمراض.

مستحضرات التجميل والأدوية

وخلصت الدكتورة نظمية إلى القول: “لم يقتصر استخدام زيت الزيتون في الأطعمة فقط، إذ تم استخدامه في صناعات متعددة، منها مستحضرات التجميل والأدوية، والصابون وغير ذلك، وعند شراء الزيت من الأفضل اختيار زيت زيتون بكر ممتاز، حيث يخضع هذا الزيت لعملية معالجة أقل، وبالتالي الاحتفاظ بمحتواه من مضادات الأكسدة”.

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