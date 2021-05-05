هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة؟ الشيخ الخثلان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، هل ليلة القدر ثابتة أم متنقلة؟.

قولان لأهل العلم

وقال الشيخ سعد الخثلان، إن هناك قولين لأهل العلم، حيث جمهور العلماء على أنها ثابتة لا تتنقل وهذا هو القول الراجح؛ لأنها اكتسبت شرفها بنزول القرآن فيها والقول بالتنقل ينافي هذا المعنى.

عسى أن يكون خيرًا

وتابع الشيخ الخثلان: “أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه يعلمهم ليلة القدر وظاهر هذا أنه يعلمهم لجميع الأعوام، ودخل المسجد فتلاحى رجلان فأنسيها فقال صلى الله عليه وسلم (وعسى أن يكون خيرًا)”.

وأضاف “لو كانت ليلة القدر تتنقل لكان لما أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام، ولأخبر بها في العام المقبل أو الذي بعده، وظاهر الحديث أنه أراد أن يخبر أمته بليلة القدر وأنها في ليلة واحدة ولكنه أنسيها، صلى الله عليه وسلم”.

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