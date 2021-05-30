هل يتولى جارديم تدريب الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم أصبح قريبًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي المقبل.

جارديم يقترب من تدريب الهلال

وأكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريتسيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة نادي الهلال بإدارة فهد بن نافل أنهت اتفاقها مع ليوناردو جارديم رسميًا.

وكتب فابريتسيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “عاد ليوناردو جارديم.. سيقوم بالتوقيع خلال الساعات القادمة كمدرب جديد لنادي الهلال وذلك حتى يونيو 2022، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين”.

ولم يتولَّ جارديم صاحب الـ46 عامًا أي ناد منذ إقالته من تدريب فريق موناكو الفرنسي في ديسمبر 2019، ويملك خبرة كبيرة حيث سبق ودرب الثنائي البرتغالي براغا وسبورتنج لشبونة، وأولمبياكوس اليوناني.

الهلال هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة على نهايته، وذلك بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد في الجولة الـ29.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من خطف التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد تألقه في مرحلة المجموعات، حيث يطمح لمواصلة مشواره وتحقيق اللقب القاري.

شارك الخبر







شارك الخبر