هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد؟ السلمي يجيب

المواطن - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن سداد باقي المبلغ المتفق عليه.

متى يجوز إرجاع العربون؟

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون سُجل في العقد بأنه عربون مقابل الشراء على ألا يبيعه لأحد.

خطأ يقع فيه بعض الناس

وأشار السلمي إلى أنه لا يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون جزءًا من الثمن وليس عربوناً.

وتابع الشيخ السليم أن هناك بعض الناس يخطئون حينما يتصورون أن كل ما يدفعه راغب الشراء من مال يُسمى “عربون”.

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