هل يعود بنزيمة إلى المنتخب الفرنسي؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة في طريقه إلى العودة تمثيل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

بنزيمة يقترب من العودة

ويغيب كريم بنزيمة صاحب الـ33 عامًا عن المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في السنوات الماضية، وتحديدًا منذ تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عام 2015.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن بنزيمة عزز أنباء عودته إلى الديوك بعدما عدل وصف حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث كتب أنه لاعب في ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

وكان المهاجم الفرنسي يكتفي قبل ذلك بوضع الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني فقط في الوصف، إلا أنه أضاف اليوم الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا أيضًا، وذلك وفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو”.

على الجانب الآخر، نفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، هذه الأنباء، مؤكدة أن مهاجم ريال مدريد لم يعد أي معلومات شخصية على حسابه، وأنه يضع المنتخب الفرنسي في “وصف تويتر” منذ البداية.

المهاجم الفرنسي يتألق

ويُقدم كريم بنزيمة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه لـ8 تمريرات حاسمة.

وطالب البعض بضرورة الاستعانة به مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، أملًا في التتويج باللقب، حيث يتواجد الديوك في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات ألمانيا، البرتغال والمجر.

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