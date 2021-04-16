بنزيمة يقترب من البقاء حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيمة حتى نهاية عام 2023.

بنزيمة يقترب من تجديد عقده

ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أنه سيتم التوقيع على العقد الجديد بين ريال مدريد وكريم بنزيمة قبل نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، في حال لم يحدث أي شيء يمنع ذلك.

وينتهي عقد بنزيمة في عام 2022، إلا أن ريال مدريد يريد أن يحسم أمر التجديد مع مهاجمه مبكرًا، وذلك كمكافأة له على الأداء المميز الذي يُقدمه خلال الموسم الرياضي الحالي.

وساهم المهاجم الفرنسي في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والاستمرار في المنافسة على الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني الممتاز.

عدم التجديد مع راموس ومودريتش

وأضافت الصحيفة: “لا يعتبر ريال مدريد أن التمديد المبكر لمهاجمه بنزيمة خروج عن القرار الداخلي المتخذ بالتمديد للاعبين الذين تجاوزا الـ 30 من العمر لموسم واحد فقط، ولكنه اتفاق مسبق مع صاحب الـ33 عامًا بالاستمرار في النادي حتى سن الـ 35”.

ويأتي الاتفاق مع المهاجم الفرنسي على العكس مما قام به مسؤولو نادي ريال مدريد مع القائد سيرجيو راموس والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، حيث لم يتم التمديد لهما بعد رغم دخولهما في العام الأخير من العقد.

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