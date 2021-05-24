هل يُسمح لمتلقي اللقاح الصيني بدخول المملكة؟ وكيل الصحة يجيب

المواطن - الرياض

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أنه لم يتم حتى الآن اعتماد السماح لمن تلقوا اللقاح الصيني بالدخول إلى المملكة.

د. عبدالله عسيري – وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية:

إلى الآن لم يتم اعتماد السماح للملقحين باللقاح الصيني الدخول إلى المملكة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2FGrj5Uj1k — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 23, 2021

الأمر يخضع للدراسة

وقال عسيري، إن هذا الأمر يخضع حالياً للدراسة، مبيناً أن هناك عدة لقاحات صينية وليس لقاحاً واحداً وتختلف من ناحية الجودة والمأمونية والدراسات المنشورة حولها.

ولفت إلى أن القائمة الصادرة بشأن التطعيمات المقبولة بالمملكة تضم 4 لقاحات هي “فايزر، وأسترزينيكا، وموديرنا، وجونسون آند جونسون”، مبيناً أن أخذ تلك اللقاحات يتم تسجيله في سجل التطعيمات الوطني ويُعكس على “توكلنا”.

اللقاحات المعتمدة بالمملكة

ونوه في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الدراسات التي تجرى حول إجراءات السفر والحج والعمرة والزائرين وغيرها تختلف تماماً عن الدراسات الخاصة باللقاحات المُعتمدة للتلقيح داخل المملكة.

وأشار إلى أن بقية اللقاحات التي توجد في العالم لم يتم حتى الآن البت بالقبول بها، واعتمادها لدخول المملكة بعد أخذها في الخارج.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن اللقاحات المعتمدة بالمملكة ضد فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، هي لقاحات: أسترازينيكا، وفايزر، وجونسون آند جونسون، وموديرنا.

وأكدت الوزارة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً النظر أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

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