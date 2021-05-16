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وزارة الرياضة تُلهب حماس الجماهير بعد العودة
قرار عودة الجماهير للمباريات يبدأ من الغد

وزارة الرياضة تُلهب حماس الجماهير بعد العودة

2021/05/16
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزارة الرياضة تُلهب حماس الجماهير بعد العودة جماهير الكرة في ملعب الجوهرة المشعة
المواطن - محمد سمعه

ألهبت وزارة الرياضة حماس الجماهير في المملكة، وذلك بمناسبة عودتها لحضور المباريات بدءًا من لقاءات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الوزارة عبر “تويتر” مقطع فيديو كُتب عليه: “رجعنا للمدرجات، نملاها تشجيع ودعم وللمباريات نشعلها تفاعل وحماس”.

حضور الجماهير بنسبة 40% في المباريات:

وفي يوم 29 مارس الماضي، أصدرت الوزارة بيانًا أكدت من خلاله أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات المقبلة بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وزارة الرياضة تكشف شروط عودة الجماهير:

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

 


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