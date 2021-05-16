وزارة الرياضة تُلهب حماس الجماهير بعد العودة

ألهبت وزارة الرياضة حماس الجماهير في المملكة، وذلك بمناسبة عودتها لحضور المباريات بدءًا من لقاءات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#رجعنا 📢
للمدرجات نملاها تشجيع ودعم 🥁👏🏻
وللمباريات نشعلها تفاعل وحماس 🔥 pic.twitter.com/71ukI3R1Q6
— وزارة الرياضة (@gsaksa) May 16, 2021
ونشر حساب الوزارة عبر “تويتر” مقطع فيديو كُتب عليه: “رجعنا للمدرجات، نملاها تشجيع ودعم وللمباريات نشعلها تفاعل وحماس”.
حضور الجماهير بنسبة 40% في المباريات:
وفي يوم 29 مارس الماضي، أصدرت الوزارة بيانًا أكدت من خلاله أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات المقبلة بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.
وزارة الرياضة تكشف شروط عودة الجماهير:
وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.
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