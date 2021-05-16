وزارة الرياضة تُلهب حماس الجماهير بعد العودة

المواطن - محمد سمعه

ألهبت وزارة الرياضة حماس الجماهير في المملكة، وذلك بمناسبة عودتها لحضور المباريات بدءًا من لقاءات الجولة الـ28 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#رجعنا 📢 للمدرجات نملاها تشجيع ودعم 🥁👏🏻 وللمباريات نشعلها تفاعل وحماس 🔥 pic.twitter.com/71ukI3R1Q6 — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 16, 2021

ونشر حساب الوزارة عبر “تويتر” مقطع فيديو كُتب عليه: “رجعنا للمدرجات، نملاها تشجيع ودعم وللمباريات نشعلها تفاعل وحماس”.

حضور الجماهير بنسبة 40% في المباريات:

وفي يوم 29 مارس الماضي، أصدرت الوزارة بيانًا أكدت من خلاله أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات المقبلة بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وزارة الرياضة تكشف شروط عودة الجماهير:

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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