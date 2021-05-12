وزير الرياضة يسجل في برنامج التبرع بالأعضاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء.

وزير الرياضة يعلن التسجيل رسميًّا:

وقال وزير الرياضة عبر “تويتر”: “اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله.. أعلن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، دعمًا لمرضى الفشل العضوي النهائي”.

ولاقت تغريدة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، وقال فوزي الباشا: “بارك الله فيك وأمد في عمرك”، وكتب الإعلامي محمد البكيري: “جزاك الله خير.. كفو”، وعلق الإعلامي خضير البراق قائلًا: “جزاك الله خير وأطال في عمرك على خير”.

الملك سلمان وولي العهد يسجلان:

وفي بادرة إنسانية من القيادة الحكيمة، قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، ليعلن عدد من الوزراء التسجيل أيضًا.

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