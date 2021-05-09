وزير الرياضة يعزي أسرة الراحل عادل التويجري

المواطن - محمد سمعه

نعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ40 عامًا .

وزير الرياضة ينعي أسرة عادل التويجري:

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الأستاذ عادل التويجري رحمه الله، أسأل الله، العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويُلهم أهله وذويه وكافة زملائه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان عادل التويجري ظهر للمرة الأخيرة إعلاميًّا في حلقة أول أمس الجمعة من برنامج “الدوري مع وليد” حيث كان يحلل أداء نادي الهلال في مباراة الشباب بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مسيرة عادل التويجري:

وسبق للإعلامي الراحل أن مارس الكتابة الصحفية بـ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

وعمل كناقد رياضي في برنامج “أكشن يا دوري” الذي كان مذاعًا على قناة MBC Action كما عمل كرئيس للمركز الإعلامي لـ”رالي حائل”، وكان عضوًا سابقًا لـ مجلس إدارة نادي الهلال، بالإضافة لتقلده للعديد من المناصب الإدارية في الهلال.

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